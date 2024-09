Web App di FC 25 | ecco quando uscirà cosa aspettarsi e come prepararsi

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di martedì 17 settembre 2024) Con l’arrivo di EA Sports FC 25, l’attesa per la Web App (conosciuta ancheCompanion App) è in crescita. La Web App è un elemento fondamentale per i giocatori dell’ex Fifa, poiché permette di gestire il proprio club di Ultimate Team, aprire pacchetti, eal meglio anche prima dell’uscita ufficiale del gioco. Ma la domanda che molti si pongono è:esce la Web App di FC 25? Data di Uscita ufficiale La Web App sarà disponibile dal 18 settembre. Quindi potrete cominciare a fare SBC e aprire pacchetti da giorno 18 da browser. La companion App in versione aggiornata sarà disponibile dal 19 settembre ovvero dal giorno prima del lancio della versione Ultimate del gioco. A che ora esce la Wep App di FC 25? Non c’è un orario ufficiale ma ci si aspetta che venga rilasciata nel pomeriggio verso le 17.