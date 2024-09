Von der Leyen Fitto? ' L' Italia è paese molto importante'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) "Raffaelesarà responsabile per la politica di coesione, lo sviluppo regionale e le città. Porterà la sua grande esperienza per modernizzare e rafforzare gli investimenti per la coesione e le politiche di crescita". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von derin conferenza stampa. "L'è une ciò si deve riflettere anche nella scelta. Il Pe ha 14 vicepresidenti, due sono di Ecr. Ne ho tratto le conseguenze per la composizione della Commissione", ha aggiunto von derche, sulle reazioni degli altri gruppi ha replicato: "Dovete chiedere a loro".