Via Aretina arriva la prima notte bianca | negozi aperti e una mostra diffusa

(Di martedì 17 settembre 2024) Firenze, 17 settembre 2024 - Si chiama “Arte in via” laorganizzata dall'associazione di commercianti di via. La manifestazione, che si terrà il 19 settembre dalle 18 alle 23, si snoderà lungo la via (da piazza Alberti a via di Bellariva) con un percorso itinerante dove gli artisti (40 tra pittori e scultori, fotografi e artigiani) lavoreranno dal vivo e mostreranno le loro opere. L'evento vedrà anche la partecipazione di tre rinomati critici d'arte che saranno presenti per osservare e valutare le creazioni. Al termine della serata saranno assegnate delle targhe di riconoscimento ai tre artisti che si distingueranno per la qualità e l'originalità delle loro opere. A tutti i partecipanti sarà assegnato un attestato di partecipazione.