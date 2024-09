Vendeva assicurazioni allena con dei palloni giganti e ora è in testa alla Serie A con l’Udinese | chi è Kosta Runjaic

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) “Nella vita, possiamo sognare in grande, è giusto farlo. Io sono un self made man, sono partito da zero, vendevo. Tutto è possibile”. Nel vocabolario multietnico dila parola impossibile non esiste. Per uno che si ispira a John Fitzgerald Kennedy, andare sulla Luna equivale a portareinA. In Friuli si respira improvvisamente un’aria diversa: dall’agonia del baratro chiamato retrocessione all’euforia del primo posto, tutto in quattro mesi. Eè il primotore tedesco a essere capolista in solitario nella storia dellaA. Nel 2011 c’erano Di Natale e Guidolin, oggi ci sono Thauvin e. 13 anni dopo, cambiano gli interpreti e i metodi. Le gare di foot volley, gli aforismi e la maniacalità neglimenti: cosìsi è presoe la vetta del campionato.