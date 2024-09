Stadio Milano Sala | Nonostante il vincolo è possibile andare avanti con San Siro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Oggi il sindaco di, Giuseppe, si è incontrato con la soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città metropolitana di, Emanuela Carpani, e le squadre di Inter e Milan e Inter per parlare del futuro dellodi San. A margine dell’inaugurazione del fashion hub della settimana della moda,ha dichiarato: “Se sentite le parole della soprintendente, assolutamente sì, ècon l’ipotetico progetto di cessione e rifunzionalizzazione del Meazza“. Il primo cittadino meneghino ha poi aggiunto: “A questo punto ne abbiamo viste talmente tante che preferirei non parlare più finché non c’è qualcosa di concreto. Quindi io parteciperò al tavolo di lavoro perché ci credo, è mio dovere, ed è un’opzione che io difenderò, però da questo punto in poi preferisco smettere di commentare finché non c’è qualcosa di concreto sul tavolo.