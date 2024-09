Sono tutti fasci | Pino Corrias insulta il governo sottovoce la vergogna a Otto e Mezzo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Il centrodestra e, in particolare, Giorgia Meloni e il suovolano nei sondaggi. Gli italiani hanno dimostrato di non essere stati influenzati dal caso Boccia-Sangiuliano, caso cavalcato dalla stampa progressista e dalle opposizioni, il cui sgangherato assalto è stato definitivamente respinto dalle dimissioni del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Ma il campo largo, dopo le vicende di Giovanni Toti e quelle dell'ex direttore del Tg2, non ha dovuto attendere troppo per trovare il successivo bersaglio politico da colpire "in tandem" con la magistratura. Non si tratta di un nemico qualunque. Al contrario, è il nemico per eccellenza: Matteo Salvini. La Procura di Palermo, in merito alla vicenda Open Arms, ha chiesto sei anni di carcere per il segretario della Lega.