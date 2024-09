Seedorf L’Inter deve qualificarsi in Champions

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 17 settembre 2024)in” Le parole di Clarence, ex centrocampista olandese, sulinLeague. Clarenceha parlato a La Gazzetta dello Sport della nuovaLeague e del. “Inter, Milan e Juventus hanno il dovere e le rose per ottenere la qualificazione diretta alla seconda fase. L’Atalanta avrà partite non semplici, ma può puntare in alto. Il Bologna potrà fare tesoro di questa esperienza e godersela. Per quanto riguarda le tre grandi storiche,è una squadra matura e solida, il Milan ha il dna europeo e la Juve è andata molte volte vicina a rivincere la”.in” “ha una rosa completa ed è un gruppo collaudato: sarà importante la continuità di risultati per poter sfruttare l’ampia rosa.