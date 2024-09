Scuole mancano 876 maestri di ruolo alla primarie Slitta quasi ovunque il tempo pieno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Da una parte ci sono i concorsi ancora aperti, con più di 1.900 posti - e di contratti aindeterminato - “congelati“ e accantonati nell’attesa dei vincitori. Dall’altro ci sono le rinunce di chi è stato nominato ma non ha preso servizio (e in alcuni casi non lo ha neppure comunicato con tempismo o latita ancora). In mezzo ci sono un centinaio di errori da correggere nelle graduatorie delle supplenze, prima di potere procedere con la seconda tornata. Il risultato è che anche quest’anno non tutte lesono partite con l’orario completo e ilprima campanella resta una rarità. “Nel 90% degli istituti comprensivi non lo si vedrà prima della settimana prossima almeno – conferma Massimiliano Sambruna, Cisl Scuola Milano –. Mancando alcuni docenti si cerca di concentrare l’attività fino alle 14.30.