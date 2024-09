Riassunto | Graco sviluppa le prime pistole a spruzzo con prestazioni ergonomiche certificate

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 17 settembre 2024) Stellair™ e Stellair ACE riducono la potenziale stanchezza dei verniciatori industriali e ne migliorano la produttività MINNEAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–Inc. (NYSE:GGG) , uno dei principali produttori di attrezzature per la manipolazione di fluidi, presenta Stellair ACE e Stellair™, le unicheindustriali a ottenere la Certificazione di. I test avanzati condotti dall’organizzazione United States Ergonomics hanno dimostrato come gli spruzzatori a pressione manuale riducano la potenziale stanchezza dei verniciatori industriali, aumentandone la produttività. “Verniciare è un lavoro faticoso”, ha dichiarato Peter Linder, vice presidente delle vendite in Nord America e della gestione globale dei prodotti per la Divisione Industriale di