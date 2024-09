Pane amore e… | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 17 settembre 2024)e: trama, cast e streaming delsu Rai 3 Questa sera, martedì 17 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondae,del 1955 diretto da Dino Risi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il cavalier Antonio Carotenuto, congedatosi dall’Arma dei Carabinieri, lascia la piccola località di Sagliena per andare a Sorrento a dirigere la locale stazione dei vigili urbani. Al suo arrivo, il maresciallo, nonostante sia proprietario di un suo appartamento, è ospitato in casa della bigotta Donna Violante e sedotto dalla pescivendola di Marina Grande, Donna Sofia, che ha già un innamorato chiamato Nicolino. Sofia mira soltanto a non lasciare l’appartamento del comandante di cui è inquilina. A sorvegliare sulla condotta morale di Carotenuto provvedono sia la domestica Caramella sia il fratello sacerdote don Matteo.