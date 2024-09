Neonati sepolti in giardino la mamma studentessa è accusata di omicidio Il pm | ha fatto tutto da sola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Traversetolo (Parma), 17 settembre 2024 – Ha dato alla luce il suo bimbo nella elegante casa familiare, "in solitudine", forse inducendo lei stessa il parto. Ma quella creaturina inerme e delicata col suo pianto avrebbe potuto rivelare a tutti un segreto indicibile custodito per circa 9 mesi. Così lo ha rinchiuso in un sacchetto e lo ha seppellito in una buca scavata nelsul retro della villetta. Era il 7 agosto, e nessuno si sarebbe accorto di nulla in quella abitazione di Vignale di Traversetolo, sulle prime colline della dolce Val d’Enza parmense. E, forse, non era la prima volta che la terra sotto quel perfetto pratino all’inglese è stata tomba per un innocente.