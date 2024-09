Mondello donna si immerge per fare snorkeling e non risale | avviate le ricerche

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Una turista inglese di 70 anni è dispersa in mare nei pressi di Capo Gallo, zona situata vicino a. La guardia costiera ha avviato ledopo che la, durante un tour guidato, si era immersa pere non è più riemersa. Per le operazioni di soccorso sono stati inviati un gommone e una motovedetta per la prima perlustrazione, mentre la Capitaneria di porto ha richiesto l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco e di un mezzo aereo proveniente dall’aeroporto di Trapani Birgi.Leggi anche: Morta anche la madre della ballerina Michaela DePrince, un giorno dopo La dinamica La turista faceva parte di un gruppo che partecipava a un’escursione nella zona della Riserva di Capo Gallo, lato, nei pressi dell’approdo noto come Fossa del Gallo.