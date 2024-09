Missione segreta e campo rom sgomberato Gualtieri dà casa ai nomadi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 17 settembre 2024) La notizia della chiusura deldi via Lombroso, 37 anni dopo la nascita a ridosso dell'ex ospedale Santa Maria della Pietà, è arrivata in redazione ieri mattina. Così, per verificare l'informazione ricevuta informalmente, ci siamo recati sul posto scoprendo però che ilera già praticamente vuoto, senza che se ne fosse saputo nulla. A quanto pare infatti le ultime cinque persone (su 145 abitanti) se ne sono andate ieri male operazioni sono partite almeno due mesi fa, nel totale silenzio delle istituzioni. Eppure si tratta del primochiuso dall'amministrazionee il primo da quattro anni a questa parte, dopo La Barbuta. Un fatto di indubbio interesse pubblico.