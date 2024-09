Meteo la Tempesta Boris arriva in Italia | rischio fenomeni estremi allerta in dieci regioni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Il weekend passato il maltempo ha colpito tutta l’Europa centrale e orientale. Bombe d’acqua che, secondo gli esperti, non si vedevano da almeno 30 anni in Europa centrale e con lache ha portato devastazione soprattutto in Romania, con almeno sei vittime accertate e un disperso. In Polonia una persona è annegata, mentre in Austria un vigile del fuoco ha perso la vita nel tentativo di portare soccorso. Danni per la pioggia quasi incessante e i fiumi in piena anche in Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria. “Stiamo di nuovo affrontando gli effetti del cambiamento climatico, sempre più presenti nel continente europeo, con conseguenze drammatiche”, ha affermato il presidente rumeno Klaus Iohannis, mentre il sindaco della città con più vittime, Galati, ha parlato di una “catastrofe di proporzioni epiche”. “Pezzi di topo dentro”.