Matilde Sabatini lavora in Danimarca Da Copenhagen al Dall’Ara I viaggi del cuore costano ma non potevo mancare

(Di martedì 17 settembre 2024) "La Champions? Un sogno che s’avvera. Certo quattroin aereo-Bologna di andata e ritorno, più l’abbonamento nei distinti, sono un sogno costoso. Ma succede una volta nella vita". Non è detto che la previsione di ‘Mati’ si avveri. A 26 anni la pendolare rossoblù fa ancora in tempo a rivedere un Bologna nella Coppa più prestigiosa. Nel dubbio, da Castenaso, si è messa avanti col lavoro. Dopo la laurea in management e marketing all’Università di Bologna nel 2020si è trasferita adove ha conseguito un master in ‘International Business’ e ha trovato, due anni fa, un lavoro da consulente aziendale. Però, lo ammetta, dallaspesso pensa al. "Ovvio. Mio padre Roberto mi ricorda sempre che sono nata con il pallone in mano.