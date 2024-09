Maltempo Marche estesa l' allerta anche per mercoledì Quando migliora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Ancona, 17 settembre 2024 — Le piogge importanti cadute nella notte e di mattina sullehanno creato disagi in varie zone del territorio. In particolare nel Fermano, specie a Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio — dove alla foce del fiume Chienti è stata registrata una cumulata di 51 millimetri, oltre a vari sottopassi allagati — e nel Maceratese, come a Civitanova, dove una vettura è rimasta bloccata in un sottopasso e la donna che era alla guida è stata estratta grazie all'intervento dei vigili del fuoco. La pioggia e i disagi però si sono verificatinell'alto Montefeltro, in provincia di Pesaro-Urbino, e a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dove si ha avuto un peggioramento del meteo dal tardo pomeriggio.