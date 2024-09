Maignan infortunio durante Milan-Liverpool Entra Torriani a rischio l’Inter?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024) Mikenon ha vissuto proprio una bellissima partita quest’oggi a San Siro. Inè stato sostituito dall’esordiente, il portiere francese rischia di saltare– Mikeè uscito in lacrime dalla partita tradi questa sera a San Siro. Il portiere francese ha avuto tre diversi problemi nella stesso match e la sfortuna si è abbattuta su di lui. Non è neanche tornato in panchina, è andato dritto negli spogliatoi disperato. Sul risultato di 2-1 al minuto 50 lo ha sostituito il giovane esordientein seguito al terzo problema fisico.uscito in, rischiaPROBLEMI – Già nel primo temposi è accasciato due volte a terra.