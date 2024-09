L’Italia sbarca in SailGP! Investimento importante Ruggero Tita timoniere e due tappe casalinghe

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) Ilè una competizione velica ideata da Larry Ellison e Russell Coutts, due volti simbolo della America’s Cup. L’obiettivo prefissato era quello di portare in giro per tutto il mondo la grande vela e attrarre ampie frange di pubblico, generando un rilevante giro economico con le imbarcazioni volanti F50. Si sono disputate quattro edizioni: nel 2019, 2021-2022, 2022-2023 vinse l’Australia di Tom Slingsby, attualedi American Magic nella Louis Vuitton Cup, che in occasione del suo ultimo trionfo ebbe la meglio sulla Nuova Zelanda di Peter Burling (di Team New Zealanda, detentore della Vecchia Brocca) e sulla Gran Bretagna di Ben Ainslie (skipper di INEOS Britannia).