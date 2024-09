L’autobus riprende il servizio Frazioni direttamente collegate alla stazione ferroviaria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024)ildi trasporto pubblico del bus chiamato "linea mattinata", richiesto dai cittadini per raggiungere, dalledi Gaggiano, ladi via Marconi, dove poter prendere gli altri mezzi in direzione Milano. Unutile in particolare per studenti e pendolari che devono andare a scuola e sui posti di lavoro nel capoluogo. "È ricominciato ilgià apprezzato lo scorso anno - spiegano dal Comune -. Le corse partiranno da Vigano per poi effettuare un collegamento diretto fino, con otto fermate intermedie". La prima corsa partirà alle 6.45 da via Gramsci, per raggiungere lapassando dal cimitero, dsp38, dalle vie Schenavoglia, Italia, Volta, Leonardo Da Vinci, sp59 (di fronte al supermercato) e via Roma.