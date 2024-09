Il tributo a Luca Salvadori dell’amico rivale Filippo Rovelli | Non parteciperò alle ultime due gare il campione quest’anno sei tu

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Milano, 16 settembre 2024 – “Questo titolo è tuo, te lo sei guadagnato con merito, gara dopo gara. Questo campionato è tuo, e lo sarà per sempre”. È con queste parole, commosse e piene d’affetto, che l’amico-, ha ricordatoilmorto in seguito all’incidente sul circuito di Frohburg, in Germania, domenica 15 settembre, dove si stava disputando il Road Race Championship. Parole che vanno al di là deldi un compagno didistrutto dal dolore.ha infatti deciso di non partecipareduedel campionato, rinunciando così alla possibilità di vincere il titolo del National Trophy 1000. Un trofeo chesognava di conquistare da anni, e che ora porterà il suo nome.aveva trionfato nelle prime quattrodi stagione (su sei complessive), ed era in testa alla classifica.