Giacanella fa piroette intanto la Tari aumenta

(Di martedì 17 settembre 2024) "Apprezzo molto la vocazione artistica dell’assessore Marco, che deve essere un abile ballerino date lein cui si cimenta ormai abitualmente al fine di confondere le acque sui cambi di rotta della Giunta di Falconara. Nel caso della, tuttavia, anche i cittadini disattenti o compiacenti paganoffe sempre più salate, malgrado le ripetute promesse del centrodestra". Altro affondo, sui temi del gestore unico provinciale per i rifiuti e degli aumenti in bolletta della, da parte della capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita. Nel mirino l’assessore, dopo le dichiarazioni dello stesso in cui evidenziava come l’amministrazione non tenga posizioni pregiudiziali sui progetti, purché i servizi erogati siano più efficaci, efficienti ed economici per i cittadini falconaresi.