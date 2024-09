Draghi | Europa rischia di diventare meno prospera sicura e libera

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (askanews) – Nel quadro di dinamiche attuali “siamo tutti in apprensione per il futuro dell’. La mia preoccupazione” è che in assenza di un cambio di rotta “con il tempo diventeremo inesorabilmenteprosperi esicuri, e quindiliberi di scegliere il nostro destino”. Lo ha affermato l’ex presidente del consiglio italiano e della Bce, Mariointervenendo a Strasburgo, alla plenaria del Parlamento europeo, per una discussione sul suo rapporto sulla competitività. “La scorsa settimana ho presentato questo rapporto alla presidente della Commissione. Il punto di partenza è che l’sta fronteggiando un mondo che sta attraversando cambiamenti drammatici, il commercio rallenta e la geopolitica si sta frammentando, mentre l’innovazione tecnologica accelera”.