Confindustria domani l' assemblea la prima di Orsini

(Di martedì 17 settembre 2024) Sono oltre duemila gli ospiti attesi,, a Roma, per l'pubblica di: è ladi Emanuele, eletto presidente dell'associazione degli industriali lo scorso maggio. Si conferma un parterre d'eccezione all'Auditorium Parco della Musica, con la premier Giorgia Meloni che interverrà dal palco. In sala è prevista la presenza delle più alte cariche istituzionali, con i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Come di consueto è attesa una numerosa la presenza della squadra di Governo, con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri Adolfo Urso, Giuseppe Valditara, Matteo Piantedosi, Guido Crosetto, Marina Calderone, Anna Maria Bernini e Luca Ciriani. Atteso anche il viceministro all'economia, Maurizio Leo. Intervengono anche più di 30 ambasciatori di Paesi europei e resto del mondo.