Che tristezza il cinema De Amicis abbandonato da oltre vent’anni

(Di martedì 17 settembre 2024) Cucchi Eccomi allora in via Caminadella, attratto anche dal suo bel nome, che non allude al camminare, ma ai camini (nel medioevo era detta "caminata" una casa con un vero camino). Secondo un’altra interpretazione la "Caminadella" era un termine militare, a indicare un terrapieno fortificato tra porta Vercellina e porta Ticinese. Passo davanti ad alcune insegne ben poco milanesi, come "Glamour", bottega di estetica, e "Nowhere Future Bakers" e la cosa mi sembra in contrasto con questa piccola e antica strada. Vengo poi a trovarmi davanti a un’insegna, che troneggia su locali chiusi e con vari dei soliti scarabocchi incivili. È ciò che resta delDe, che fu inaugurato nel 1960, e la cui scritta in grande è sormontata dalla dicitura "Comune di Milano. Settore Cultura e Spettacolo".