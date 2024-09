Champions League Milan e Liverpool omaggiano un tifoso inglese morto il giorno della partita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Philip Dooley era unsfegatato del, ma non ha potuto assistere alladicontro il. E’ rimasto infatti coinvolto in un incidente stradale a Bergamo nelle prime oremattinata ed ha tragicamente perso la vita. Per tributargli un ultimo saluto, i rappresentanti dihanno deposto dei fiori sul seggiolino dello Stadio Giuseppe Meazza dove ilavrebbe dovuto sedersi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daFootball Club (@fc)unilSportFace.