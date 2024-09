Castelfidardo Baldini rilancia | Dobbiamo essere più attenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) "Purtroppo è andata male. Era una partita che ai punti doveva finire in parità. È vero che nel primo tempo loro hanno avuto un’occasione importante dove hanno colpito il palo, ma ce la siamo giocata alla pari" inizia così l’analisi del match di Isernia Matteo, centrocampista del. Conta però chi fa gol ed è stata l’Isernia, in pieno recupero, a gonfiare la rete e a intascare i tre punti. In uno scontro tra neopromosse, ma soprattutto in un confronto con in palio punti salvezza. "In settimana mentre preparavamo la partita il mister ci ha detto che non era una sfida da dentro o fuori, ma siamo due squadre che puntano alla salvezza e queste partite valgono doppio - continua-. Per come si era messa e per giunta in casa loro ci poteva anche andare bene un pareggio.