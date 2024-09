Carry on è il nuovo singolo delle Out Offline

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 17 settembre 2024) Da venerdì 20 settembre 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “ON”, ilOUT. “on” è un brano che esplora i legami umani, mossi da ricordi ed emozioni. Una delicata riflessione sul passato rivela momenti condivisi che rimangono impressi nel cuore anche se profonda è la consapevolezza che la vita evolve e che le strade intraprese possono portare a direzioni diverse, ma nonostante le difficoltà l’importante è proseguire e decidere di farlo con coraggio. La canzone invita, quindi, ad abbracciare il futuro e a continuare a camminare, anche quando il cuore è pesante di ricordi. “Occorre accettare il cambiamento per proseguire”, commentano le Out. Biografia Outè un gruppo composto da Sonia Lo Giudice 19 anni (Voce) e Zaira Lo Giudice 18 anni (Pianoforte/Voce).