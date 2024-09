Carcere minorile di Airola | due episodi di violenza provocano incendi e danni alla struttura

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesima nottata di proteste eddidi rivolta presso ildi. A quanto si è appreso ha cominciato dapprima un ragazzo di nazionalità italiana ristretto che avrebbe dovuto essere trasferito da qualche tempo presso un’altracarceraria per adulti. Questi ha dato fuoco alle lenzuola della sua cella creando del fumo che ha intossicato due agenti della Polizia Penitenziaria che hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari avendo inalato del fumo. Fortunatamente per loro una prognosi lieve, con circa 3 giorni di riposo. Successivamente nello stessoun altro minore extracomunitario ha dato in escandescenze ponendo in essere atti autolesionistici consistente nel procurarsi ferite da taglio sulle braccia.