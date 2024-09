Bruscolotti | Avevamo il nostro gioiello il grande Diego

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 17 settembre 2024) Giuseppe, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Pal’ e’ fierro” ha ricordato il 3-1 inflitto alla Juventus a Torino: erano gli anni diIn riferimento al Napoli attuale,ha affermato che ci sono delle correzioni da operare nel reparto arretrato. Di seguito le sue dichiarazioni alla radio napoletana.: “Quando vincemmo a Torino per 3 a 1 col gol di Volpecina iniziammo a pensare che potesse essere l’anno buono per lo scudetto“ Così l’ex difensore e capitano del Napoli: “Quando vincemmo a Torino per 3 a 1 col gol di Volpecina iniziammo a pensare che potesse essere l’anno buono per lo scudetto. Fu una pagina bellissima soprattutto per me che dopo tanti anni vinsi 3 a 1 a Torino con la Juve e non fu roba da poco.