Benevento meno fioretto e più spada | Auteri e quel paragone con la Juventus

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiTu chiamale se vuoi, emozioni. Sonole che ilha fatto vivere ai suoi tifosi al “San Nicola” di Bari dove i giallorossi domenica hanno ottenuto il primo successo esterno in questa stagione regolando 2-0 il fanalino di coda Team Altamura. Qualcuno ha storto il naso per un blitz arrivato solo quando sulla sfida stavano per scorrere i titoli di coda, ma nell’economia della stagione sono proprio vittorie simili che spostano gli equilibri., nel post gara, non l’ha definito un successo sporco perché “noi – ha spiegato – abbiamo avuto per molto tempo il controllo del gioco. La squadra non ha concluso molto, è vero. Ma bisognava essere più risoluti. Vincere non è mai facile”.