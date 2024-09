Amazon e le nuove opportunità nel Self-Publishing Educativo | Italia tra le prime

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 17 settembre 2024) (Adnkronos) - Roma, 17 settembre 2024. Il desiderio di pubblicare un libro è un sogno comune a moltini, e grazie alle moderne piattaforme di, questo sogno è ora più accessibile che mai., con il suo servizio Kindle Direct(KDP) presente anche quest'anno al Salone del Libro di Torino, ha reso possibile per chiunque trasformare le proprie idee in opere pubblicate in tempi rapidissimi. Andrea Pasino, responsabile diKindle Directdi (KDP) per, Francia e Spagna, ha recentemente sottolineato in un'intervista a Vanity Fair come iloffra vantaggi significativi: dalla velocità di pubblicazione, che può avvenire in appena 72 ore, alla possibilità di raggiungere un pubblico globale, fino a royalties competitive che possono arrivare al 70% per le versioni digitali e al 60% per quelle cartacee.