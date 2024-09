Accensione termosifoni 2024 date e orari zona per zona | le regole da seguire

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 17 settembre 2024) Con l’arrivo dell’autunno si avvicina anche il momento di accendere iin molte abitazioni italiane. Nella seconda settimana di settembre le temperature sono calate bruscamente e in alcune zone si avverte già il freddo. Tuttavia, salvo situazioni particolari, sarà necessario attendere ancora prima di poter accendere il riscaldamento. L’uso degli impianti termici domestici è infatti regolamentato dalla legge. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013 stabilisce la gestione dei sistemi di riscaldamento, fissando ledie spegnimento, oltre alle ore giornaliere, per ciascunaclimatica. Quando accendere i riscaldamenti nelConsiderando la varietà climatica del territorio italiano, le città sono suddivise in 6 diverse zone, determinate in base alle temperature medie.