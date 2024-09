A sinistra ci sono ancora sacche di resistenza attiva | la piacevole sorpresa a Loiri in Sardegna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) di Enza Plotino La constatazione che acinel Paese “” di– in cui la qualità della rappresentanza politica non è stata sfiorata dai decenni di crisi del sistema elettorale che ha prodotto schiere di “nominati” in Parlamento, di deputati e senatori che non hanno nessun rapporto con chi li ha votati, con i collegi che li hanno eletti e con i “corpi” elettorali (così si chiamavano gli iscritti e gli elettori) – l’ho avuta partecipando alla festa che a, uno dei candidati del Pd eletti in, Giuseppe Meloni (con una valanga di voti), oggi vicepresidente della Regione, ha organizzato per ringraziare i suoi elettori.