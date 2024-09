Will Smith festeggia l' Emmy per Slow Horses ironizzando sull' omonimia | Nonostante il mio nome vengo in pace

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lo sceneggiatore si chiama esattamente come la star di Men in Black e Bad Boys e ha quindi scherzatoa cosa Nella nottesi è portato a casa un trofeo agli2024, ma non è ilche state pensando., comico e sceneggiatore inglese, ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura di una serie drammatica perdi Apple TV+ e ha colto l'occasione per scherzare su tutte quelle persone che rimangono confuse sentendo il suo. "Prima di tutto, rilassatevi", ha dettonel suo discorso di ringraziamento. "il mioin". Per coloro che non hanno colto la battuta, si trattava di un riferimento all'incidente dell'altroagli