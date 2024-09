Unicoop Firenze torna l' iniziativa ' Metti la prevenzione nel carrello'

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Prato, 16 settembre 2024 - Regione Toscana, Ispro e, in collaborazione con Asl Toscana Centro, fanno fronte comune per laoncologica con un’che, dopo la prima tappa alla Coop.fi di Gavinana di, è continuata questa mattina al Centro Parco Prato e proseguirà in altre province nei prossimi mesi: a partire da oggi, 16 settembre, per una settimana, l’unità mobile dell’Ispro, dotata di mammografo, sosterà nel parcheggio del Centro Parco Prato, di fronte al punto vendita Coop di Prato Pleiadi, per consentire di effettuare mammografie a tutte le donne che hanno già ricevuto l’invito a o che comunque hanno diritto a partecipare allo screening.