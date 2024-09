Udinese pazzesca rimonta a Parma | c’è una nuova capolista in Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 16 settembre 2024) Finisce 2-3 a favore dell’la partita tra friulani eal Tardini. Incredibiledella squadra di Runjaic. Bianconeri primi inA. INCREDIBILE– Al Tardini di, la penultima partita della quarta giornata di campionato:. I friulani, con una vittoria, salirebbero a quota 10 punti in classifica scavalcando Inter, Juventus e Napoli. Ergo: primo posto in solitaria. I ducali, dopo la sconfitta rocambolesca contro il Napoli, vanno a caccia del secondo successo di fila in casa dopo quello prestigioso contro il Milan. Pronti-via e la squadra di Pecchia passa in vantaggio con capitan Del Prato. Primo gol inA per lui. L’è praticamente inesistente nel primo tempo e al 42? subisce anche il raddoppio, a causa della punta di Bonny. Nel finale, sussulto d’orgoglio friulano, con il palo pieno di Thauvin.