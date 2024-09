Trasfera amara | non basta il vantaggio di Ferri Marini Trestina ko nel recupero Il Livorno passa su rigore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024)(4-2-3-1): Tani; Parente, Brenna, Risaliti, D’Ancona (56’ Turini); Currarino (56’ Luci), Bellini; Ndoye (46’ Rossetti), Capparella (75’ Frati), Russo (68’ Dionisi); Regoli. A dis: Cardelli, Niccolai, Vallini, Marinari. All. Indiani.(3-5-2): Fratti; Bucci (70’ Nuti), Grea, Sensi; Nouri (75’ Bergoglio), Lisi, Arduini (61’ Dottori), Serra, Giuliani;(73’ Tacconi), Mencagli (85’ De Souza). A disp: Cerroni, Vietina, Ubaldi, Bartolucci. All. Calori. Arbitro: Giovanni Gianni di Reggio Emilia Reti: 41’, 82’ Luci, 94’ Dionisi su. Note: angoli 5-3, ammoniti Lisi, Nouri, Parente, Nuti e Grea,2’+7’ Una beffa atroce per ilche nelcade di misura al Picchi dopo aver condotto per lunghi tratti il match.