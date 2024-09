Tossicologia clinica d’urgenza corsi di formazione della Asl al personale dei Pronto Soccorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Arezzo, 16 settembre 2024 – Gestire il paziente intossicato secondo evidenze aggiornate e buone pratiche in emergenza-urgenza. È questo l’obiettivo deidiTSBT - Toxicological Basic Support and therapy organizzati dalla Asl Toscana su est dedicati al persone deiAziendali: dare risposte efficaci in emergenza per la diagnosi e la cura delle intossicazioni. Le lezioni deidi- il cui responsabile scientifico è il dottor Maurizio Zanobetti, direttore dell’Area Dipartimentale provinciale Aretina di Medicinae direttore del PS del San Donato - saranno tenuti da Francesco Gambassi, responsabile del Centro Antiveleni di Firenze e dalla dottoressa Alessandra leri del Centro Antiveleni di Firenze.