Superbike | Axel Bassani risposte buone di Kawasaki a Misano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Top ten nella Superpole Race e undicesimo posto in Gara 2 per unche, finalmente, si è ritrovato nella zona di classifica più consona per il buon nome della sua. Il centauro azzurro è tornato a respirare “aria pulita”, come ha raccontato lui stesso, nell’ultimo round che laha corso in Francia, sul tracciato di Magny-Cours. Sensazioni tornate a essere finalmente positive in vista di un Mondiale 2024 che dovrà assistere al lento, ma importante, recupero di un ragazzo che nella passata annata aveva stupito davvero tutti. C’è tempo, soprattutto in vista del 2025. Le parole di: “Bello tornare a ridosso delle posizioni che contano” (Credit foto – pagina Facebook del centauro italiano)“La Superpole Race è stata difficile e abbiamo lottato con gli altri piloti che avevano scelto le gomme SCQ. Abbiamo concluso in decima posizione.