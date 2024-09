Sanità Giuliano UGL | Oggi sciopero generale lavoratori UNEBA rinnovo contratto necessità assoluta

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) La dignità dei professionisti impegnati quotidianamente nell’assistenza ai cittadini merita altro nei termini di garanzie economiche e normative “La proposta formulata dall’per ildeldi lavoro degli operatori settore socio sanitario assistenziale, fermo da 4 anni, non èmente sufficiente alledei. La dignità dei professionisti impegnati quotidianamente nell’assistenza ai cittadini merita altro nei termini di garanzie economiche e normative. Per questo motivo, di fronte a questa grave situazione, idel settore socio sanitario a cui è applicato il CCNLincrociano le braccia scioperando. Chiediamo che le istituzioni prendano coscienza di come i professionisti del settore non possano più essere considerati di serie B e devono fare la loro parte.