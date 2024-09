Residenza sociale collettiva Sotto lo stesso tetto disabili anziani e poveri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nove alloggi, di cui due “smart domotizzati“ per ospitare 4-6 ragazze e ragazzi contà, cinque per altrettanti nuclei composti da persone anziane ultrasessantacinquenni e due alloggi (denominati “Housing first“) per famiglie in condizione di emergenza abitativa e socioeconomica.un unico. È lainaugurata in via Valsesia 1, a Lainate. Alla cerimonia hanno partecipato Alberto Landonio, sindaco di Lainate, Maria Cecilia Scaldalai, vicesindaca e assessora con delega alla Socialità per un welfare adeguato e sostenibile, Guido Ciceri e Paolo Oltolina, rispettivanente direttore generale e presidente di Sercop, azienda speciale dei Comuni del Rhodense per i servizi alla persona.