Perugia-Piacenza in tv | data orario e diretta streaming semifinale Supercoppa maschile 2024 volley

(Di lunedì 16 settembre 2024) Inizia il conto alla rovescia perdella Del Montedi. Gli uomini di Angelo Lorenzetti vogliono conquistare subito una vittoria per iniziare con il piede giusto la stagione e provare così a difendere il trofeo vinto lo scorso anno. D’altro canto, i biancorossi di Andrea Anastasi, reduci da un non brillante Trofeo Astori, vanno a caccia di una grande prestazione per sovvertire il pronostico della vigilia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finale? L’appuntamento è per le ore 15.30 di sabato 21 settembre al Palazzo Wanny di Firenze. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida Sir Susa Vim-Gas Sales Bluenergydelladi