Pavia torna il Villaggio delle Zucche | dove quando ed tutti gli appuntamenti

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – Al via la quinta edizione delPuraVida Farm a San Martino Siccomario, in provincia di. Un luogo sconfinato nel verdepoter trascorrere una giornata a stretto contatto con la natura e andare a caccia di: scovarle, sceglierle, portarle a casa per colorarla con un po’ di US attitude. Gli organizzatori, dopo un paio di viaggi negli Stati Uniti, hanno infatti deciso di portare questa idea anche da noi. Pensato per le famiglie, questo pumpkin patch si trova in un parco di alberi secolari di 35mila metri quadrati. Aperto il 14 settembre, resterà visitabile fino al 10 novembre: 9 week end in famiglia ad alto tasso di divertimento per tutte le età.