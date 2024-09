Passi in avanti per l’archivio della memoria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Estate 1944: passa il fronteSeconda Guerra Mondiale, il che significa massacri, eccidi, sofferenze, prezzo altissimo da pagare per libertà e diritti. Ecco: non si deve smarrire ladi questo prezzo. Libertà e diritti non sono scontati. Fucecchio vi ha dedicato ‘Estate44’ e vi dedicherà. Lo scorso finesettimana alla Limonaia del parco Corsini, nel contestorassegna ‘Festivalto’, sono stati presentati i risultatirassegna ‘Estate44’ e dell’avanzato piano di istituzione deldi Fucecchio. Presenti la giunta tra cui Alberto Cafaro, assessore alla cultura e alla valorizzazionestorica, Alberto Malvolti per la Fondazione Montanelli Bassi, Francesco Corsagni per La Limonaia.