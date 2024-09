Partite Iva e pmi arriva la sanatoria 2025 Chi può chiederla quanto costa e come funziona

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 settembre 2024 –lafiscale per gli anni dal 2018 al 2023 per leIva e le piccole e medie imprese che decideranno di aderire al concordato preventivo biennale. Una novità di tutto rilievo, i cui dettagli siamo in grado di anticipare, che servirà da incentivo per spingere professionisti, lavoratori autonomie e altri soggetti economici a scegliere una formula che fino a oggi ha avuto poco appeal per i contribuenti. Sommario L’emendamento della maggioranzae concordato: i vantaggifunzionerà laIl costo dellaQuando si dovrà pagare L’emendamento della maggioranza Laè prevista in un emendamento al decreto-legge Omnibus in discussione al Senato che verrà reso pubblico domani.