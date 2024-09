Parma la 22enne avrebbe indotto il parto e ucciso il neonato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) È una tragedia quella che si è consumata il 7 agosto nella tranquilla cittadina di Traversetolo, in provincia di. Una giovane donna di 22 annirito da sola in casa, inducendo il travaglio senza l’assistenza di medici. Il bimbo, nato vivo, è stato successivamentee nascosto in una buca nel giardino della villetta in cui la ragazza vive con la sua famiglia. Solo due giorni dopo, la giovane sarebbe partita per un viaggio all’estero, programmato da tempo, lasciando dietro di sé il macabro segreto. Il 9 agosto, il corpo delè stato scoperto dagli investigatori, avviando così un’inchiesta che ha portato alla luce una vicenda ancora più inquietante.