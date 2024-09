Nfl lo schema dei Packers salta per ‘motivi di salute’ – Video

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 16 settembre 2024) (Adnkronos) – "Perché non ho lanciato? Hanno vomitato sul pallone". Succede anche questo nella National Football League e in particolare nella partita tra Green Bay Pakers e Indianapolis Colts. Il football, si sa, è uno sport in cui l'esecuzione perfetta degli schemi è determinante. Movimenti sincronizzati, traiettorie coperte in maniera chirurgica, meccanismi collaudati per mesi. L'articolo Nfl, lodeiperdiproviene da Webmagazine24.