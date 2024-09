Neonati morti nella villetta di Traversetolo | tutti gli interrogativi della vicenda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) Parma, 16 settembre 2024 – Da un mese a questa parte la vita a Vignale diè cambiata radicalmente: da piccolo agglomerato di belle case e spazi verdi, popolato da famiglie rispettabili e generalmente benestanti, la frazione è diventata nota alle cronache per ladei cadaveri ditrovati nel giardino di una. Non bastava il primo ritrovamento, quello di un bimbo di pochi giorni in una busta il 9 agosto: a poco più di un mese di distanza un’altra doccia fredda, con la scoperta dei alcuni resti sepolti in un punto poco distante. Nell'immagine del 09 agosto 2024 carabinieri al lavoro nei pressi del giardino di unadove fu trovato un neonato morto e seppellito, a Vignale di(Parma).