Morte di Luca Salvadori il dolore di Veronica dopo il tragico incidente | il messaggio straziante

(Di lunedì 16 settembre 2024)di, lodella fidanzatala tragedia che ha colpito il mondo del motociclismo:, noto pilota e youtuber milanese di 32 anni, è morto in unavvenuto durante le qualifiche della sesta e ultima tappa dell’IRRC (International Road Race Championship) sul circuito di Frohburg Dreieck, in Germania. L’, verificatosi sabato 14 settembre, ha scosso profondamente il mondo delle corse e i fan di, che seguivano con passione le sue imprese sui social. E proprio sui social leggiamo tutta la disperazione degli amici e, soprattutto, della fidanzatale per: ildella fidanzataha perso la vita a seguito di un contatto con il pilota tedesco Didier Grams nelle primissime fasi delle prove per la categoria SBK/STK 1000.