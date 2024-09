Michelangelo Antonioni | le fratture nella modernità al Cinema La Compagnia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Firenze, 16 settembre 2024 - "Ilè la vita senza le parti noiose", rispondeva Alfred Hitchcockcelebre intervista con François Truffaut. Ma è davvero così? A distanza di trent'anni dal suo ultimo film, "Al di là delle nuvole" - girato non casualmente con un altro mito come Wim Wenders - ildiconserva la sua forza visiva fatta di paesaggi misteriosi e silenzi enigmatici, dialoghi rarefatti e domande senza risposta. Quello che il maestro del brivido risolveva con un taglio sapiente di montaggio, per il regista ferrarese è l'essenza stessa della settima arte: l'attesa, l'incomunicabilità - emotiva e conoscitiva - la natura inerte e impassibile, la visione - irraggiungibile - e lo sguardo, inesorabilmente parziale, frammentato, soggettivo.